معتمد بحري يؤكد على ضرورة تنظيم الأسواق

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أكد اللواء ركن أحمد آدم محمد آدم معتمد محلية بحري على ضرورة تنظيم الأسواق وفتح مسارات المواصلات بالمواقف المختلفة وذلك في إطار سعي المحلية لوضع الحلول الجذرية ومعالجة مشكلة المواصلات وسد الذرائع التي يتحجج بها سائقي المركبات العامة .

وأشار بحسب سونا – إلى أن المحلية نظمت حملة مكثفة لإزالة الظواهر السالبة وإزالة الفريشة والعرض الخارجي المتسبب في صعوبة وصول المركبات إلى مساراتها المحددة مبيناً أن المحلية تعمل على وضع خطة لتوفيق أوضاع الفريشة الذين تمت إزالتهم كما أنها أجرت بعض المعالجات لعدد كبير من الفريشة داعياً إلى ضرورة الإلتزام بالضوابط والقوانين التي تنظم الأسواق لإظهار المدينة بالوجه الحضاري المشرف كما طالب أصحاب المحال التجارية بالإلتزام بالمواصفات السليمة لعرض المنتجات ومراعاة الجوانب الصحية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)