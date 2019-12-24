ميسي يتصدر وبينزيما الثاني

التاريخ: 24-ديسمبر-2019 فى : رياضة 20 مشاهدة يعد نجم برشلونة ليونيل ميسي هو اللاعب الاكثر تسجيلا للأهداف في الليغا خلال هذا الموسم برصيد 13 هدفا متفوقا على الفرنسي كريم بينزيما مهاجم ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 12 هدفا وذلك على حسب ما ورد في موقع(hihi2).. فمن يفوز بلقب الهداف في نهاية الموسم ؟ الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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