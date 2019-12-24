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ميسي يتصدر وبينزيما الثاني

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 24-ديسمبر-2019

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ميسي يتصدر وبينزيما الثاني

يعد نجم ليونيل هو اللاعب الاكثر تسجيلا للأهداف في الليغا خلال هذا الموسم برصيد 13 هدفا متفوقا على الفرنسي كريم بينزيما مهاجم صاحب المركز الثاني برصيد 12 هدفا وذلك على حسب ما ورد في موقع(hihi2).. فمن يفوز بلقب الهداف في نهاية الموسم ؟

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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