لجنة التحقيق الوطنية المستقلة تدعو لعدم الالتفات للشائعات

دعت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في إنتهاكات الثالث من يونيو 2019م بمحيط القيادة العامة والولايات في إعلان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء ممهور بتوقيع مقررها كبير المستشارين مولانا عثمان محمد عثمان وتحصلت سونا على نسخة منه دعت المواطنين لعدم الالتفات للشائعات المغرضة وعدم الانصياع لما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي أو أي وسائط إعلامية من معلومات مغلوطة لاتمت إلى الحقيقة بصلة تستهدف إثارة الراي العام وتفتقد إلى الروح الوطنية.

وناشدت اللجنة في بيانها جموع المواطنين المعنيين بأعمالها بالتعامل معها مباشرة في مقرها الرسمي أو عبر موقعها الالكتروني المعلن عنه موضحة أنها أخذت علماً كافياً بما أثير حول الشروط التأمينية للموقع الالكتروني وأنها عكفت على معالجة الأمر مع مختصين معلنة مسئوليتها الكاملة عن حماية البيانات الخاصة بالمتعاملين .

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وأكدت اللجنة بحسب سونا – في إعلانها الصحفي بأن موقعها الالكتروني سيكون متاحاً للجميع بأفضل الخصائص التأمينية في فترة لاتتجاوز إسبوعاً من تاريخ نشر هذا الإعلان الصحفي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)