المريخ يعلن رسمياً عن ضم الثلاثي

الخليج 365 : قالت مصادر موثوقة لـ (سودانا فوق) إنّ مجلس المريخ أكمل اتفاقه مع ثلاث لاعبين دفعة واحدة ظهر اليوم الثلاثاء اولهم لاعب القوز الخرطومي بـ”طبنجة”. وثانيهم لاعب مريخ كوستي رامي كاركتلا بجانب حسم الاتفاق مع لاعب ود نوباوي منير واشارت المصادر الي أن الثلاثي اكمل كل شيء واستلم حافز تسجيلهم.

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