السماني الصاوي يدخل خيارات أبوعنجة لمباراة الشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وضع المريخ لمساته الختامية لمباراته غدا أمام الشرطة القضارف لحساب الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وادى الفريق عصر اليوم الثلاثاء مرانا على ملعب وادي النيل ببري بمشاركة جميع اللاعبين عدا التاج يعقوب والتاج إبراهيم. وواصل السماني الصاوي ظهوره الجيد ليكون ضمن خيارات الجهاز الفني للمباراة.ويأمل الأحمر استعادة الصدارة وازاحة غريمه الهلال.

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