قناة انغام تكسب نجمة السوشيال ميديا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت قناة انغام الفضائية انضمام نجمة السوشيال ميديا هبة الجندي لفريق المذيعات بالقناة، ومن المنمتظر ان تكون اول اطلالة للجندي عبر برنامج خاص بالذكرى “64” للاستقلال المجيد في الاول من يناير القادم. هبة الجندي اشتهرت بتغطيتها لاعتصام القيادة العامة، ونشطت قبل ايام في بث برنامج خاص عبر صفحتها على الفيسبوك بعنوان نبض الشارع، وقد وجد البرنامج تفاعلاً كبيراً من رواد الصفحة التي تحظى بمتابعة الآلاف. وبحسب آخر لحظة ان مجموعة قنوات تاسيتي انغام ضمت مؤخراً مجموعة من شباب الاعلام والناشطين في السوشيال ميديا لقنوات انغام والملاعب الرياضية والمعرفة والتغيير، ابرزهم الناشط محمد بشير يحيى. المادة السابقة الجيش : نلتزم بحماية الدستور وحفظ تراب الوطن ومنع البلاد من الإنزلاق المقالة القادمة شاهد بالصورة.. الحسناء لوشي تشعل الحرب داخل مواقع التواصل بفستان مثير يكشف أجزاء من صدرها.!

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