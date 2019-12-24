الجيش : نلتزم بحماية الدستور وحفظ تراب الوطن ومنع البلاد من الإنزلاق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جددت القوات المسلحة، التزامها بحماية الدستور وحفظ تراب الوطن ومنع البلاد من الإنزلاق، وأكدت أنها ستظل عصيةً على كل محاولات الاستهداف والشقاق، وأنها تعمل في تناغم تام مع القوات النظامية الأخرى.

شهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم “الثلاثاء”، احتفال كلية القادة والأركان- هيئة الأركان تدريب، بتخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم (46) بمقرها في أم درمان.

وأكد رئيس هيئة الاركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين خلال مخاطبته الحفل، أن القوات المسلحة ستظل عصية على كل محاولات الاستهداف والشقاق، وقال إن علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء جيدة، ونوه إلى أهمية التعاون والتنسيق والتكاتف وتوحيد المفاهيم وتكامل الأدوار من أجل حماية أمن واستقرار المنطقة والإقليم. وعبر عن تمنياته للخريجين بحياة عملية مليئة بالبذل والعطاء، وأن يكونوا رسلاً لدولهم ويعملوا على توطيد علاقتها مع كلية الأركان المشتركة السودانية من خلال تطبيق ما تعلموه.

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وقال الحسين: “إننا نشهد اليوم إنجازاً جديداً بتخريج كوكبة جديدة من ضباط القوات المسلحة، ونحن نستشرف الاحتفال بذكرى الاستقلال المجيد والتي جاءت متزامنة هذا العام مع ذكرى ديسمبر المجيدة والتي إنحازت فيها القوات المسلحة لإرادة وتطلعات الشعب السوداني”.

وتم تخريج عدد من الدارسين من ضباط القوات المسلحة وضباط من من السعودية والأردن واليمن ومصر والصومال وتشاد وقطر وباكستان، وكرم “البرهان” المتفوقين في مختلف الأقسام، ومنح الخريجين درجة الماجستير في العلوم العسكرية ولقب الركن.

وحضر الاحتفال قائد قوات الشرطة ومدير جهاز المخابرات العامة وقائد ثاني قوات الدعم السريع وعدد من قادة الوحدات بالقوات المسلحة وواليا الخرطوم والبحر الأحمر وعدد من السفراء المعتمدين بالخرطوم.

باج نيوز