هلال الفاشر يواصل الانتفاضة في الدوري الممتاز ويهذم النمور بهدف

الخليج 365 :

هلال الفاشر يواصل الانتصارات في الدوري الممتاز ويهزم أهلي شندي في الجولة الثالثة على التوالي.

تغلّب هلال الفاشر على ضيفه أهلي شندي بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الثلاثاء” ضمن المرحلة الخامسة عشر من منافسة الدوري الممتاز بملعب”النقعة”.

ويدين ممثل الفاشر بالممتاز للفوز للاعبه سكسك الذي أحرز الهدف في الدقيقة الـ”87″ من اللقاء.

ورفع الفريق الشهير بـ”الخيّالة” رصيده من النقاط إلى”18″ نقطة، فيما بقي أهلي شندي في”20″ نقطة.