شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف الأستاذ جبارة الباشا الأمين العام لإتحاد المخابز عن ترتيبات لتحديد مخابز لتعمل بنظام تجاري بالدقيق غير المدعوم وقال لـ(سونا) إن الخبز الذي تنتجه تلك المخابز يخصص للمطاعم والكافتريات والمناسبات والمقتدرين وأضاف أن حصة الدقيق المدعوم تخصص لمخابز أخرى لتغطية احتاجات المواطنين. واكد أهمية الرقابة على الدقيق والغاز المدعومين من المطاحن مرورا بالوكلاء حتى المخابز لتفادي التسريب بغرض استخدامات أخرى يذكر أن كمية الدقيق المدعوم من قبل الدولة تبلغ مائة ألف جوال يومياً بواقع 680 جنيه للجوال الواحد. وتبلغ عدد المخابز بولاية الخرطوم 3,739. المادة السابقة العدل والمساواة: أسرانا هم مفاتيح السلام المقالة القادمة أقيراي يتهم عضوا بالسيادي بعرقلة مفاوضات جوبا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترتيبات لتحديد مخابز تنتج خبز غير مدعوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.