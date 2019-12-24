ترتيبات لتحديد مخابز تنتج خبز غير مدعوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف الأستاذ جبارة الباشا الأمين العام لإتحاد المخابز عن ترتيبات لتحديد مخابز لتعمل بنظام تجاري بالدقيق غير المدعوم وقال لـ(سونا) إن الخبز الذي تنتجه تلك المخابز يخصص للمطاعم والكافتريات والمناسبات والمقتدرين وأضاف أن حصة الدقيق المدعوم تخصص لمخابز أخرى لتغطية احتاجات المواطنين. واكد أهمية الرقابة على الدقيق والغاز المدعومين من المطاحن مرورا بالوكلاء حتى المخابز لتفادي التسريب بغرض استخدامات أخرى يذكر أن كمية الدقيق المدعوم من قبل الدولة تبلغ مائة ألف جوال يومياً بواقع 680 جنيه للجوال الواحد. وتبلغ عدد المخابز بولاية الخرطوم 3,739.
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