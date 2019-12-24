العدل والمساواة: أسرانا هم مفاتيح السلام

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، إن عجز السلطات الانتقالية عن إطلاق سراح أسرى حركة العدل والمساواة السودانية والكشف عن المخفيين منهم، يُشكِّك في صدقها وقدرتها على تحقيق سلام قابل للاستدامة.
وأضاف جبريل في تغريدة على موقع التواصل (تويتر): “فليعلم الجميع أن أسرانا هم مفاتيح السلام”.
يذكر أن إطلاق سراح أسرى الحرب والمحكومين منهم، إحدى إجراءات بناء الثقة والتفاوض، حيث تم التوقيع على إعلان جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في ١١ سبتمبر الماضي، وبناء عليه تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة إطلاق سراح الأسرى.
باج نيوز
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