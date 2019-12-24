بعد وصول الكاردينال..”3″ لاعبين بالهلال في انتظار حسم المصير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ثلاثة لاعبين في الهلال ينتظرون مصيرهم بعد وصول رئيس النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال من جوبا.

يترقّب ثلاثة من لاعبي الهلال بقيادة عبد اللطيف بوي، السمؤال ميرغني، بشة الصغير حسم مصيرهم بشأن تجديد عقوداتهم في المرحلة المقبلة بعد وصول رئيس النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال من رحلته الخارجية مؤخرًا.

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وقالت مصادر لـ”باج نيوز” إنّ رئيس النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال أبرم اتفاقًا مبدئيًا مع قائد الفريق عبد اللطيف بوي بالاستمرار وتجديد عقده لمدة لا تتجاوز العامين.

ووفق ذات المصدر فإنّ كلاً من السمؤال ميرغني وبشة الصغير أبديا موافقة أوّلية على تجديد التعاقد وإكمال الاتفاق مع رئيس النادي بشكلٍ نهائي.

ويخطّط الهلال إلى دعم صفوف الفريق بعناصره في الانتدابات الشتوية المرتقبة تأهبًا لتحديات البطولة الإفريقية.