تاور :مجموعة جياد إحدى الدعامات للاقتصاد الوطني

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور صديق تاور أن مجموعة جياد الصناعية تمثل إحدى الدعامات المهمة للاقتصاد الوطني، وأسهمت في الاستغناء عن استيراد العديد من المنتجات من الخارج .

وأشار الى ما تتميز به من منتجات عالية الجوده لاتقل عن المستويات العالمية.

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وأوضح تاور في تصريح صحفي خلال زيارته التفقدية لمدينة جياد الصناعية صباح اليوم برفقة الأمين العام لمجلس السيادة اللواء الركن أسامة الصديق جاد الله، أن مجموعة شركات جياد الصناعية لديها القدرة علي المنافسة الخارجية وسد النقص لاحتياجات البلاد فى عدد من المنتجات ، خاصة تلك المتعلقة بوسائل المواصلات بتوفير عدد كبير من البصات والسيارات التي تنتجها، إلي جانب شاحنات النقل ، فضلاً عن دعمها القطاع الزراعي بمنتجاتها من الحاصدات والتراكتورات والآليات الزراعية الاخرى .

وأشار عضو مجلس السيادة بحسب سونا – إلي أن مؤسسات مجموعة جياد الصناعية تحتاج إلي بعض التشريعات الإدارية لحمايتها ودمجها ضمن المؤسسات الوطنية وتحسين قدرتها علي المنافسة.

وأشاد صديق تاور خلال الزيارة بالعاملين ،وقال أن هذا العمل الكبير يقف خلفه رجال من أصحاب الكفاءة العالية والصبر وهم يعملون فى صمت وبعيدا عن الأضواء، مضيفا انهم يستحقون التقدير والإشادة والدعم المعنوي .

إلي ذلك وجه تاور أجهزة الاعلام بتعريف الشعب السوداني بإمكانيات ومنجزات هذه المؤسسات الكبرى ومساهمتها فى دعم الاقتصاد الوطني.

وشملت زيارة عضو مجلس السيادة والأمين العام للمجلس ،الطواف على شركة جياد للشاحنات المحدودة وشركة جياد للجرارات والمعدات الزراعية وشركة جياد للسيارات المحدودة،وتعرفا علي اقسامها واستمعا إلي شرح مفصل للاداء وسير العمل فيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)