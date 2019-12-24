يوفنتوس يقدم عرض جديد لضم بوجبا

التاريخ: 24-ديسمبر-2019 فى : رياضة 1 مشاهدة تقدم يوفنتوس الإيطالى بعرض جديد للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد في يناير المقبل بقيمة 60 مليون يورو، وبالإضافة إلى بطاقة اللاعب الألماني إيمري كان وذلك على حسب ما ورد على موقع (hihi2) . الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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