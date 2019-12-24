لامبارد يريد النجم الألماني

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يريد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي تعزيز هجوم الفريق الازرق بنجم لايبزيج الألماني ، وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) لامبارد انتعش مؤخرا بعد قرار رفع الايقاف عن النادي اللندني فأصبح مصزح له بالتعاقد في يناير المقبل بعد ان كان محروم من التعاقدات.

فبعد ان ارتبط النادي بنجم بوروسيا دورتموند سانشو الان يرتبط بنجم من الدوري الألماني ايضا وهو فيرنر الألماني مهاجم لايبزيج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)