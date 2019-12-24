إجتماع مجلس الوكلاء يناقش إجراءات إزالة التمكين

التاريخ: 24-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة ترأس الأستاذ/ عثمان حسين عثمان الامين العام لمجلس الوزراء اليوم إجتماع مجلس الوكلاء والذي ناقش الإجراءات التنفيذية لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م فيما يلي الوزارات والوحدات التابعة لها. Advertisements وإستعرض الإجتماع بحسب سونا – خطوات تكوين اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العليا لتفكيك النظام بالوزارات والوحدات التابعة بالإضافة إلى مهامها وإختصاصاتها . كما إستمع الإجتماع إلى نماذج من أعمال اللجان الفرعية لإزالة التمكين بعدد من الوزارات تضمنت أساليب إستقصاء الحقائق ورصد المخالفات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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