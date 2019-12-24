مجلس السكان يكشف عن برامج المرحلة المقبلة

كشفت الأستاذة وصال حسين الأمين العام للمجلس القومي للسكان أن المجلس يعمل خلال الفترة المقبلة وفق محاور معينة تركز على الإطار المؤسسي للمجلس ومراجعة السياسات وتشكيله وإعادة هيكلته بجانب بناء القدرات والسكان والتنمية المستدامة والهجرة والتنمية الحضرية والمساواة بين الجنسين اضافة الي إيجاد مقر دائم وقضايا الشباب والمراة. وقالت في منتدى الصحفيين الخاص بقضايا السكان والتنمية الذي عقد اليوم بالمجلس أن المرحلة تتطلب التوافق ومواكبة التغيرات ومراجعة العمل تماشيا مع المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية. وشددت على الحاجة الي تقوية العلاقات مع الإعلام للتوعية بالقضايا السكانية المختلفة بجانب توقيع مذكرات التفاهم مع الشركاء وتوفير وإتاحة البيانات المطلوبة . وأعلنت الامين العام عن وضع برنامج واضح لزيارة الأفرع في الولايات والعمل على تقوية العلاقة بين المجلس والمجلس القومي للاحصاء وإزالة كافة أوجه التوتر في هذه العلاقة .

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وأشارت بحسب سونا – لضرورة لإستيعاب خبرات جديدة لتنفيذ البرنامج الطموح الذي وضعه خاصة فيما يتعلق بالتعداد السكاني والمسح المتعدد الأغراض والمسح الديغرافي والوصول الي الفئات الاكثر ضعفا مؤكدة إلتزام السودان ببرنامج السكان والتنمية والإعلانات الأخرى كاعلاني اديس ابابا والقاهرة مشيرة الي أهمية التغيير في المجلس الي النهج البرامجي ليتماشي مع المستجدات .

من جهته أكد ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان دكتور فيصل عبد الله إستمرار الشراكة مع المجلس القومي للسكان ودعم برامجه لدعم قضايا السكان مشيرا الي ضرورة وضع خطة إعلامية واضحة للعام 2020م لتحقيق النجاح المطلوب في القضايا المطروحة . وشدد على أهمية البحث عن شراكات جديدة لدعم القضايا السكانية والإهتمام بقضايا السكان والهجرة مؤكدا ان الاعلام يلعب دورا مهما في الفترة القادمة . وأشار الي أهمية دعم قضية التعداد السكاني من أجل وضع خطط مبنية علي بيانات صحيحة وقال ان السودان سيظل يبني خططه علي بيانات قديمة ما لم يتم اجراء تعداد سكاني. وأمن الإجتماع على أهمية الإعلام للتوعية بقضايا السكان وتوفير المعلومات والتدريب المستمر للإعلاميين ووضع خطة إعلامية واضحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)