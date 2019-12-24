ابراهيم الشيخ : إقالتي من مجلس قوى التغيير المركزي (شتلة)

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نفى ابراهيم الشيخ، الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني، القيادي بقوى الحرية والتغيير اقالته من رئاسة المجلس المركزي للتحالف الحاكم، واعتبر الشيخ في تصريحات لليوم التالي ان الحديث عن غقالته (شتلة) لا اساس لها من الصحةؤ واردف انه الان ما يزال يباشر اعماله في المجلس الذي يعقد اجتماعا يتداول حول عملية تعيين الولاة .

واضطر ابراهيم الشيخ بحسب اليوم التالي – الاسبوع الفائت لمغادرة مقر المفاوضات بالعاصمة جوبا في اعقاب تصريحات رافضة لتمثيل قوى التغيير في العملية من قبل قيادات حركات الكفاح المسلح والتي هاجم بعضهم (الشيخ) بشكل واضح ونعت الشيخ في وقت سابق عملية المفاوضات الجارية هناك بأنها مضيعة للوقت ومهدد لتحقيق اهداف وغايات الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)