صغيرون : وضع الجامعات يحتاج لمراجعات

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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أكدت الدكتورة انتصار صغيرون؛ وزيرة التعليم العالي؛ أن الوضع قاتم في التعليم العالي ويحتاج إلى معالجات ومراجعة وجلسات للتوافق حول الحلول الممكنة، وذلك بالجلوس مع المجموعات المحلية، والأمر يحتاج الي جهد شعبي، وقالت: إنه يجب ان يتم معرفة التعليم العالي تقع علي من.
وقالت بحسب سونا – إنها بعد زيارتها لمؤسسات التعليم العالي – الجامعات الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز بحثية – وجدت أن الأمر يحتاج الى معالجات يشترك فيها الجميع، وأن الأمر مسؤولية اشتراكية للجودة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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