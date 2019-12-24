مقتل شاب في نزاع حول بائعة خمور

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أدانت محكمة جنايات الخرطوم جنوب، برئاسة مولانا فهمي عبدالله مالك، شاب بقتل صديقه طعناً بزجاجة أثناء مشاجرة كانت قد وقعت بينهما داخل منزل لصناعة الخمور البلدية بمنطقة انقولا، وقضت المحكمة بتوقيع عقوبة السجن (5) سنوات على أن يدفع المدان الدية الكاملة لأولياء دم المجني عليه.

وتعود أصل القضية بحسب آخر لحظة – الي أن المدان كان على علاقة غرامية مع صاحبة المنزل الذي شهد الجريمة، وهي تعمل في مجال صناعة الخمور البلدية، وأن المدان كان يتردد عليها لتعاطي العرقي ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وأن المجني عليه كان يحاول التقرب أيضاً من عشيقة المدان عندما علم صديقه المدان بذلك هدده وحذره من مغبة معاكسة عشيقته، وأن المجني عليه مازال يتودد إليها وفي يوم الحادث دب نقاش بين المدان والقتيل وحاول المجني عليه طعن المتهم، والذي قام بكسر زجاجة كانت بالقرب منه وسدد بها طعنة للمجني عليه، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بالطعنة فكانت إجراءات المحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)