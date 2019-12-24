التاريخ: 24-ديسمبر-2019
10 مشاهدة
عبر الشيخ بن عمرعضو وفد الوساطة التشادية، عن سعادته بنجاح الأطراف السودانية للوصول إلى اتفاق في مسار الوسط التفاوضي باعتباره احد لبنات السلام. وقال في كلمته بمناسبة التوقيع على مسار الوسط اليوم بجوبا، اي اختلال للامن والاستقرار في السودان يؤثر في تشاد، وكذلك اي آثار إيجابية في السودان تأثر على شاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. واضاف بحسب سونا – نحن نتابع الاثار الايجابية داخل السودان حتى داخل مخيمات اللاجئين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الوفد التشادي اتفاق مسار الوسط لبنة للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.