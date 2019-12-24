الوفد التشادي اتفاق مسار الوسط لبنة للسلام

التاريخ: 24-ديسمبر-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة عبر الشيخ بن عمرعضو وفد الوساطة التشادية، عن سعادته بنجاح الأطراف السودانية للوصول إلى اتفاق في مسار الوسط التفاوضي باعتباره احد لبنات السلام. وقال في كلمته بمناسبة التوقيع على مسار الوسط اليوم بجوبا، اي اختلال للامن والاستقرار في السودان يؤثر في تشاد، وكذلك اي آثار إيجابية في السودان تأثر على شاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. واضاف بحسب سونا – نحن نتابع الاثار الايجابية داخل السودان حتى داخل مخيمات اللاجئين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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