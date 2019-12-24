ريال مدريد ثالث اسوأ فريق في الليجا !

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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يواجه ريال مدريد الأسباني صعوبة في تسجيل الهدف خلال المباريات الأخيرة حيث سجل الفريق هدف واحد فقط في آخر 270 دقيقة و جاء ذلك الهدف الوحيد في الدقيقة 95 ضد فالنسيا
بعد المباراة تحدث المدرب و بعض اللاعبين بأن عدم تسجيل الهدف لا يمثل هاجسا لحد الآن لكن إذا أستمر لفترة طويلة قد يصبح مصدر قلق .
وعلى حسب ماورد في موقع (hihi2) قلبي الدفاع الذين تواجدوا بكثرة داخل مناطق الجزاء لكن دون خطورة تذكر و يعتبر ريال مدريد ثالث أسوأ فريق في الليجا من ناحية عدم استغلال هذا المركز بالشكل المطلوب…فهل سيستحسن في الفترة المقبلة ؟
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