ريال مدريد ثالث اسوأ فريق في الليجا !

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يواجه ريال مدريد الأسباني صعوبة في تسجيل الهدف خلال المباريات الأخيرة حيث سجل الفريق هدف واحد فقط في آخر 270 دقيقة و جاء ذلك الهدف الوحيد في الدقيقة 95 ضد فالنسيا

بعد المباراة تحدث المدرب و بعض اللاعبين بأن عدم تسجيل الهدف لا يمثل هاجسا لحد الآن لكن إذا أستمر لفترة طويلة قد يصبح مصدر قلق .

وعلى حسب ماورد في موقع (hihi2) قلبي الدفاع الذين تواجدوا بكثرة داخل مناطق الجزاء لكن دون خطورة تذكر و يعتبر ريال مدريد ثالث أسوأ فريق في الليجا من ناحية عدم استغلال هذا المركز بالشكل المطلوب…فهل سيستحسن في الفترة المقبلة ؟