القبض على متهم بنهب عربة توسان

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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نفذ متهمان عملية نهب لعربة توسان كانت متوقفة بشارع الجزار بضاحية الرياض شرق الخرطوم، بعد تعرض صاحبها
لأذى من قبل المتهمين وتم إسعافه لتلقي العلاج، واستطاعت الشرطة القبض على متهم وضبطت بحوزته المسروقات، وهي عبارة عن جهازي هاتف ذكي وأشياء أخرى كانت على متن العربة .
وشرعت الشرطة بحسب آخر لحظة – في ملاحقة المتهم الثاني والذي لاذ بالفرار أثناء محاولة القبض عليهم لحظة تنفيذ عمليه النهب حيث دونت الشرطة بلاغاً في مواجهة المتهم الأول بقسم شرطة الرياض، ووضعت المسروقات التي عثرت بحوزته كمعروضات في البلاغ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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