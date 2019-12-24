المريخ يعتمد تشكيل لجنة الاستثمار

التاريخ: 24-ديسمبر-2019 فى : رياضة 4 مشاهدة أبو أواب رئيسًا لقطاع الاستثمار لنادي المريخ بجانب”9″ أعضاء آخرين. Advertisements أعلن نادي المريخ اليوم”الثلاثاء” عن اعتماد تشكيل لجنة الاستثمار مكونًا من محمد ابنعوف حسب الرسول رئيسًا، وعضوية كلاً من إدريس عيسي إدريس، صدام الضو محمد الدود، عثمان عبد الفتاح حمد، محمد الفاتح عبد القادر المقبول، محمد أحمد محمود سيد أحمد ومبارك هارون بقطر منون، عبد الفتاح خضر وأحمد حسب الرسول عبد الرحمن. وعلى حسب ما ورد في صفحة(المريخ الزعيم السوداني) على الفيس بوك قال الموقع الرسمي لنادي المريخ إنّ الخطوة جاءت عملاً بأحكام المادة”51″ من النظام الأساسي للعام 2019. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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