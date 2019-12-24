ميسي ملك كرة القدم وساحرها الأول

التاريخ: 24-ديسمبر-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة إنتهى عام 2019 وفي جعبة نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الأسباني ليونيل ميسي الكثير من النجاحات والإنجازات سواء الفردية أو الجماعية. Advertisements ليو ميسي يتفوق بعدد 8 اهداف من خارج منطقة الجزاء اكثر من 93 فريق متواجد بالدوريات الخمسة الكبرى من أصل 97 فريق في مسابقات الدوري ! و على حسب ما ذكر في موقع (hihi2) ميسي هو أكثر من سجل في الكامب نو في سنة 2019 بـ 29 هدفاً ويتبعه بسواريز 16 هدف الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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