توقيف شبكة تخصصت في سرقة المنازل بنهر النيل

تمكنت شرطة ولاية نهر النيل من القبض على شبكة إجرامية تخصصت في السطو على منازل.

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أوضح العميد شرطة أباذر موسى بخيت مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية نهر النيل بحسب اخر لحظة (المكتب الصحفي للشرطة) أن معلومات توفرت عن أعضاء شبكة إجرامية وافدة من إحدى الولايات المجاورة تخصصت في سرقة المنازل وذلك بعد أن تلقت الشرطة عدداً من البلاغات وسرقة هواتف، حيث تم تكوين تيم من المباحث للمتابعة والرصد بمتابعة من مدير إدارة المباحث بالولاية حيث تمكن التيم من القبض على أفراد الشبكة وعددهم (3) متهمين عثر بحوزتهم على عدد (4) هواتف، وبالتحري معهم اعترفوا بارتكابهم للسرقة وأرشدوا على عدد (13) هاتفاً آخر تمت سرقتها، لتصبح جملة الهواتف التي تم العثور عليها عدد (17) هاتفاً إضافة إلى مبلغ (1355) جنيهاً، فيما تعرف عدد من المواطنين بعد إخطارهم من الشرطة تعرفوا على هواتفهم المسروقة مشيدين بسرعة استجابة الشرطة وضبطها للمتهمين في زمن وجيز.

وعلى ذات الصعيد ألقت شرطة مباحث ولاية نهر النيل القبض على المتهم (ع ، أ ، ي) بعد قيامه بطعن المدعو (أ ، أ، س) بسكين مما أدى لوفاته وتم القبض عليه وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) من القانون الجنائي بقسم حماية الأسرة والطفل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)