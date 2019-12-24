التاريخ: 24-ديسمبر-2019
4 مشاهدة
تمكنت شرطة ولاية نهر النيل من القبض على شبكة إجرامية تخصصت في السطو على منازل.
أوضح العميد شرطة أباذر موسى بخيت مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية نهر النيل بحسب اخر لحظة (المكتب الصحفي للشرطة) أن معلومات توفرت عن أعضاء شبكة إجرامية وافدة من إحدى الولايات المجاورة تخصصت في سرقة المنازل وذلك بعد أن تلقت الشرطة عدداً من البلاغات وسرقة هواتف، حيث تم تكوين تيم من المباحث للمتابعة والرصد بمتابعة من مدير إدارة المباحث بالولاية حيث تمكن التيم من القبض على أفراد الشبكة وعددهم (3) متهمين عثر بحوزتهم على عدد (4) هواتف، وبالتحري معهم اعترفوا بارتكابهم للسرقة وأرشدوا على عدد (13) هاتفاً آخر تمت سرقتها، لتصبح جملة الهواتف التي تم العثور عليها عدد (17) هاتفاً إضافة إلى مبلغ (1355) جنيهاً، فيما تعرف عدد من المواطنين بعد إخطارهم من الشرطة تعرفوا على هواتفهم المسروقة مشيدين بسرعة استجابة الشرطة وضبطها للمتهمين في زمن وجيز.
وعلى ذات الصعيد ألقت شرطة مباحث ولاية نهر النيل القبض على المتهم (ع ، أ ، ي) بعد قيامه بطعن المدعو (أ ، أ، س) بسكين مما أدى لوفاته وتم القبض عليه وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) من القانون الجنائي بقسم حماية الأسرة والطفل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شبكة تخصصت في سرقة المنازل بنهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.