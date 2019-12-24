الكشف عن ملابسات اختفاء لاعب الأمل جدو 

ضجة أثارها اختفاء لاعب الأمل العطبراوي جدو كومر والذي عادت بعثة فريقة إلى ولاية نهر النيل عبر الطيران أمس، وبعدها انجلى الأمر عبر توضيحات من رئيس النادي مولانا جمال حسن سعيد، والأمين العام للنادي محمد تاج السر.

حيث أوضح مولانا جمال حسن سعيد رئيس نادي الأمل العطبراوي، أنّ اللاعب غادر من المطار لأداء واجب العزاء في وفاة أحد أقربائه، وأنّه سيكون في معسكر الفريق الذي سينتظم فيه خلال ساعات بعطبرة استعداداً لما تبقى من مباريات الدوري الممتاز.

وبحسب صحيفة الصيحة، كشف رئيس الأمل العطبراوي أنّ مجلسه لن يقف في طريق أيِّ لاعبٍ مُطلق السراح، وتابع: بالتأكّيد لن نقف في طريق جدو حال اختار الجهة التي يُريد أن يلعب لها، ودفع جمال حسن سعيد بشكره لنادي المريخ بعد إخطارهم بعدم تسجيل أيِّ لاعبٍ من الأمل دُون مُوافقة الإدارة، وأضاف مولانا: أشيد بمجلس إدارة نادي المريخ الخرطوم التي بادرت بالاتصال، وأكّدت أنّها لن تُسجِّل أيِّ لاعب من الأمل بدون مُوافقة النادي حتى لو كان مُطلق السراح.

إلى ذلك، كشف محمد تاج السر، الأمين العام لنادي الأمل العطبراوي النقاب عن اختفاء لاعب الفريق جدو كومر عقب خوض الفريق لمباراته أمام حي الوادي نيالا في الممتاز أمس الأول والتي خسرها الأمل عطبرة 1/3، حيث قال تاج السر نقلاً عن صفحة الأمل على فيسبوك: بخصوص موضوع اللاعب جدو كومر وحتى يكون الجميع في الصورة، وبما أنني كنت رئيساً

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للبعثة وفي المطار بعد إكمال الإجراءات الخاصة بالعودة إلى الخرطوم، وجدت أنّ اللاعب جدو اختفى رغم أنه كان مع اللاعبين في البص أثناء نزولهم، ثم بحثنا عنه وتحدث اللاعبون فيما بينهم بأن جدو خرج مع شخصٍ، وهنا اتجه الفكر والفهم إلى أنه خرج مع أحد أعضاء غُرفة تسجيلات المريخ العاصمي، وقال تاج السر: فوراً اجريت اتصالاً هاتفياً بإدارة النادي وشجبنا هذا المسلك، وقد ذهبنا لأبعد من ذلك بأنه برفقة لاعب المريخ التكت، هذا ونفى الإخوة في المريخ علمهم بذلك، وللعلاقة

الطيبة مع المريخ أجرى مولانا جمال حسن سعيد رئيس النادي اتصالاً بطارق المعتصم، الذي بدوره أجرى اتصالاً بمجلس إدارة نادي المريخ الذي أكّد عدم علمه بالأمر كما أفادنا، ولما كان الأمر قد أقلق إدارة المريخ، اتصل علينا محمد الكندو عضو

مجلس إدارة نادي المريخ وقال إنّ هنالك من أجرى اتصالاً بهم عارضاً لهم خدمات اللاعب، وأن اللاعب مَوجودٌ مع أُسرته بالسامراب شمال الخرطوم بحري وباركوا انتقاله للمريخ، وأخطرنا الكندو أنّ علاقتهم بالأمل العطبراوي فوق اللاعبين، وأن

مسلك اللاعب يجعلهم يصرفون النظر عنه وعن تسجيله نهائياً، واختتم محمد تاج السر حديثه: “الآن نحن نعلم تماماً مَن الذي جاء إلى المطار ومَن الذي اتصل على مجلس إدارة نادي المريخ، وكنا نطمع بأن يتصرف اللاعب تصرُّفا جميلاً، علماً بأنّ

إدارة النادي دائماً تسعد بتألق لاعبيها وتتمنى لهم الأفضل في كرة القدم علماً بأن حديثنا عن اللاعبين مطلقي السراح بأنّ الوضع الأفضل لهم هو ما نبحث عنه، ولن نضغط على أحد في حال توافر عروض أفضل من عرضنا، متمنين للجميع الأفضل”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)