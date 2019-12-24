شاهد بالفديو :اهداف مباراة الهلال و مريخ الفاشر

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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اهداف مباراة الهلال و مريخ الفاشر التي اقيمت بالامس و التي تصدر بيها الهلال الدوري موقتا، وأحرز الأهداف كلاً من أطهر الطاهر ”11″، محمد مختار ”18″، ومحمد موسى الضي ”28″.
فيما أضاع مريخ الفاشر ركلة جزاء في اللقاء ؛ بهذه النتيجة رفع”الأزرق” رصيده إلى”32″ في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن المريخ الذي يملك ذات النقاط ..
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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