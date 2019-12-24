مجلس الوزراء يجيز الشكل النهائي للموازنة الخميس المقبل

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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قال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا يوم بعد غد الخميس لإجازة الشكل النهائي لميزانية الدولة للعام ٢٠٢٠ ومن ثم يقوم بعد ذلك بعرضها للإعلام والرأي العام.
وتداول المجلس في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك حول موازنة الدولة للعام ٢٠٢٠م ،وهذه هي المرة الثالثة التي يخصص فيها المجلس جلساته للتداول حول الموازنة.
واستمع المجلس إلى تقرير من اللجنة المصغرة بشأن مناقشة خيارات موضوع رفع الدعم ودارت حوله نقاشات مطولة وملاحظات متعددة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية بحسب الشروق – عقب الجلسة أن اللجنة المصغرة ،التي تضم ٦ وزراء بجانب خبراء من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ستعقد اجتماعين خلال يوم الثلاثاء،وذلك للوصول إلى قرارات نهائية بشأن الميزانية والتصور النهائي لها.
وقال إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا يوم بعد غد الخميس لإجازة الشكل النهائي لميزانية ٢٠٢٠ ومن ثم عرضها للإعلام والرأي العام.
وتقترح الميزانية رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة ومضاعفة الرواتب، فضلاً عن الدعم الاجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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