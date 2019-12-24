التوقيع على اتفاق سلام نهائي في مسار الوسط

وقعت الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية بفندق بيرميد في جوبا عاصمة جنوب السودان يوم الثلاثاء على اتفاق سلام نهائي في مسار الوسط، ووقع عن الحكومة الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس وفد التفاوض، وعن المسار التوم هجو.

وتم التوقيع بحضور الوسيط الجنوب سوداني توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية، وحضور رئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس والوفد التشادي الذي انضم للوساطة.

وهنأ نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات جوبا، جماهير الشعب السوداني ببدء مرحلة التوقيعات على مسارات السلام.

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وأكد في كلمته خلال توقيع اتفاق سلام مسار الوسط حرص الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق السلام الشامل.

وقال إن السودان عاش عهوداً من الحروب والخراب وآن الأوان أن يعيش في استقرار وسلام، وأضاف “آن الأوان لدفع استحقاقات السلام.”

وتعهد حميدتي بحسب الشروق – بدفع استحقاقات السلام، وقال في هذا الخصوص نحن كحكومة مستعدون لدفع استحقاقات السلام.

وهنأ الشعبين في السودان وجنوب السودان بأعياد الكريسماس، وتمنى أن تكون أعياداً للسلام والاستقرار في البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)