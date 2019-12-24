ترتيبات لتحديد مخابز لبيع الخبز غير المدعوم

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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كشف الأمين العام لإتحاد المخابز جبارة الباشا عن ترتيبات لتحديد مخابز لتعمل بنظام تجاري بالدقيق غير المدعوم، وقال إن الخبز الذي تنتجه تلك المخابز يخصص للمطاعم والكافتريات والمناسبات والمقتدرين.
وأضاف في تصريحات بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا” يوم الثلاثاء أن حصة الدقيق المدعوم تخصص لمخابز أخرى لتغطية احتاجات المواطنين.
وأكد أهمية الرقابة على الدقيق والغاز المدعومين من المطاحن مروراً بالوكلاء حتى المخابز لتفادي التسريب بغرض استخدامات أخرى.
ويشار الي أن كمية الدقيق المدعوم من قبل الدولة تبلغ مائة ألف جوال يومياً بواقع 680 جنيه للجوال الواحد، وتبلغ عدد المخابز العاملة بولاية الخرطوم 3,739.مخبزاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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