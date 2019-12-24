بعد ظهوره الاول صدقي يرفض اداء التصريحات

التاريخ: 24-ديسمبر-2019 فى : رياضة 11 مشاهدة Advertisements رفض المصري حمادة صدقي المدير الفني لفريق الهلال الأداء بأي تصريحات بعدي فوز فريقه امس، مريخ ﺍﻟﻔﺎﺷﺮ بثلاثة أهداف نظيفة ؛ و على حسب ما ورد في صفحة (الهلال-ALHilal) على الفيس بوك ظهر الجهاز الفني للهلال في مباراة الامس، بزي الجديد للمنظومة الفنية ، والمعروف ان هذه المباراة تعد المهمة الاولى لصدقي .. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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