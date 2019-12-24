التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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رفض المصري حمادة صدقي المدير الفني لفريق الهلال الأداء بأي تصريحات بعدي فوز فريقه امس، مريخ ﺍﻟﻔﺎﺷﺮ بثلاثة أهداف نظيفة ؛ و على حسب ما ورد في صفحة (الهلال-ALHilal) على الفيس بوك ظهر الجهاز الفني للهلال في مباراة الامس، بزي الجديد للمنظومة الفنية ، والمعروف ان هذه المباراة تعد المهمة الاولى لصدقي ..
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهوره الاول صدقي يرفض اداء التصريحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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