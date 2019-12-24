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التوم هجو يطالب المجتمع الدولي بدعم السلام في السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد التوم هجو نائب رئيس الجبهه الثورية، رئيس مسار الوسط التفاوضي أن التوقيع النهائي على المسار مع الحكومة، خاطب جذور الأزمة في السودان وقضايا الناس، واعتبر توقيعهم على المسار فأل خير وبداية طريق السلام.

وقال سيادته في تصريح صحفي إن الاتفاق الذي اشتمل على مبادئ عامة أبرزها مخاطبة القضايا الأساسية المتعلقة بالتنمية وقضايا المزارعين وقضية مشروع الجزيرة والأراضي والحقوق بكل المنطقة الوسطى، بجانب التوزيع العادل للثروة وإيجاد الموطن والحياة الكريمة للسودانيين، مبينا أن الاتفاق لم يتحدث عن محاصصة أو مناصب وهو اتفاق جامع لكل الناس وليس لحزب أو جماعة بعينها.

وأكد أن ما يميز مسار الوسط أنه غطى قضايا المنطقة الوسطى التي لم تغط، وهي أكثر منطقة بها مشاكل مسكوت عنها، وبالتالي الاتفاق عالج الأزمة قبل أن تنفجر مما يمكن الشعب السوداني من وضع قضاياه على الطاولة، وطالب المجتمع الدولي بدعم السلام في السودان.

السوداني

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