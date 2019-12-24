أسعارالعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق24ديسمبر2019م

الخليج 365 : مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019م . مؤشر أسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ): الدولار الأمريكي : 89.00جنيه الريال السعودي : 23.73جنيه مؤشر اسعار صرف العملات اليورو : 97.90 جنيه الدرهم الإماراتي : 24.38جنيه مؤشر اسعار صرف العملات الريال القطري : 24.41 جنيه الجنيه الإسترليني : 114.81جنيه الجنيه المصري : 5.56جنيه .

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