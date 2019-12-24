الدولار والريال يحطمان الرقم القياسي ويرتفعان إلى مستوى غير مسبوق مقابل الجنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري بعد إستقرار نسبي في الشهور التي قبله. يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 89.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 23.75 جنيه، للتعاملات النقدية.

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