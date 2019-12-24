خبير : خروج المركزي من شراء الذهب يساعد على إستقرار سعر الصرف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

جزم المحلل السياسي والاقتصادي بجامعة المغتربين محمد عبد العظيم الحبر بأن خروج بنك السودان من شراء الذهب يساعد على استقرار سعر الصرف والعمل على استقطاب قروض خارجية ، وقال إن الاقتصاد في مرحلة تحتاج إلى دراسة شاملة من قبل الحكومة والخبراء الاقتصاديين للعبور نحو آفاق الاستقرار الاقتصادي، وعلى البنك المركزي أن يضع سياسات سنوية للمصارف واستقطاب الودائع وزيادة حجم الاستثمارات والتمويلات لزيادة الإنتاج وخفض معدلات التضخم، داعياً إلى التنسيق مع وزارة المالية لخفض وتيرة التضخم عبر آليات، أهمها التحكم في النمو النقدي لأقصى حد ممكن، والإسهام في ترقية الصادرات عبر حزمة فاعلة من السياسات والإجراءات، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، عبر سياسات مشجعة تعمل على تعظيم الاستفادة القصوى من حصائل الصادر في استيراد المتطلبات الضرورية للاقتصاد والمواطن.

وأضاف الحبر إن عام 2020م سوف يتم هيكلة المؤسسات الخدمية وتعديل الإجراءات لجميع العاملين لتحقيق أفضل النتائج والوصول لإنجازات غير مسبوقة، بجانب إكمال تحديث القوانين المتعلقة بالبنك المركزي والمصارف ونظم الدفع ووكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة، موضحاً أن سياسته ستركز على استقرار سعر الصرف وبناء الاحتياطات وزيادة استغلال حصيلة الصادر وجذب مساهمات ومدخرات المغتربين عبر النظام المصرفي، وأكد على أهمية تحسين أداء المصارف في مؤشرات الأداء المصرفي من بينها الدمج والضبط المؤسسي (الحوكمة)، وتشديد عمل الرقابة المصرفية، وإلزام المصارف بالعمل وفق الخطط السنوية والخطط الإستراتيجية طويلة المدى لتحقيق النتائج المرجوة، ودعا للانضباط والمثابرة والعمل الجماعي.