ملاحظات حول مقترحات موازنة 2020.. بقلم يس حسن بشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إطلعت على ملف خريطة الطريق و موازنة 2020 الصادر من وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي في ديسمبر 2019… و في تقديري إن هناك العديد من الملاحظات الإجرائية و السياسية التي تستحق أن تسجل بوضوح ، و ألخص ذلك في النقاط التالية:-

أولاً:- أشار الملف في التمهيد إلى أن إعداد الموازنة يجب ان يخضع لحوار مجتمعي ، و استعرض الملف سيناريوهين للموازنة…. الأول هو سيناريو وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي و الثاني هو سيناريو اللجنة الاقتصادية للمجلس المركزي لتحالف قوى الحرية و التغيير … و أعتقد أن الطرح فيه خلل إجرائي كبير لسببين:-

السبب الأول هو أن الملف قد فصل سيناريو وزارة المالية بشكل واضح في أكثر من خمسين صفحة ورقية و اختصر السيناريو البديل الخاص بملاحظات اللجنة الاقتصادية في حوالى أربع (4) صفحات تحتوي على أرقام مضغوطة بشكل غير مفيد…. و في ذلك عدم أمانة علمية فإذا أردت أن يختار المواطن بين خيارين فعليك أن تطرح الخيارين بنفس درجة التفصيل.

السبب الثاني هو أن السيد / وزير الثقافة و الإعلام قد استبق الحوار المجتمعي و صرح بما يلي كما نشر بصحف يوم الإثنين 23/12/2019 .

<<……. إن الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين و الجازولين بصورة متدرجة شريطة أن يقابل ذلك مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة… الخ>>.

و أضاف السيد/الوزير:-

<< كما سيتم طرح أكثر من بديل من خلال هذه الحوارات حتى يرى المواطنون الخيار الأكثر مقبولية….>>. إن حديث السيد / الوزير يؤكد أن الحكومة الانتقالية قد حسمت أمرها و وقفت مع سيناريو وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي …. فإذا كان الأمر يتعلق حقيقة بحوار مجتمعي فيجب أن لا يشير السيد/ الوزير إلى خيار رفع الدعم و كأنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بذلك أو أن يشير إلى جميع البدائل المطروحة.

ثالثاً:- كيف يتم طرح سيناريو بديل بتلخيص مخل لما جاءت به اللجنة الاقتصادية للمجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير ….فهل المجلس المركزي جسم غريب عن الحكومة الانتقالية …. فما هي المرجعية السياسية لوزارة المالية و التخطيط الاقتصادي عندما أعدت السيناريو الأول… و هل يعقل سياسياً أن تضع الحكومة الانتقالية التي أختارها تحالف قوى الحرية و التغيير بديلاً اقتصادياً في مواجهته و كأنه جهة غريبة عنه؟

خلاصة ما أود أن أقوله في هذا المقال هو أن المسألة ليست مسألة أرقام موازنة أو رفع الدعم أو عدم رفعه فهذه مسائل فنية يمكن معالجتها و لكن الأخطر و الأهم هذه المعالجة السياسية الضارة …… فأية جهة تحاول الإيحاء للمواطن بأن هناك خلافاً بين الحكومة الانتقالية و تحالف قوى الحرية و التغيير هي تسعى بوعي أو بدون وعي إلى خلق فتنة سياسية يمكن أن تنسف الفترة الانتقالية …. فالطريق الصحيح سياسياً هو أن يجلس رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية مع المجلس المركزي للحرية و التغيير و يتم الاتفاق على مقترح موحد لموازنة 2020 و يطرح للمواطنين و يتم الترويج له و الدفاع عنه…. فإذا فشلت موازنة 2020 فلن يلام وزير المالية و لا رئيس مجلس الوزراء و إنما سيلام سياسياً تحالف قوى الحرية و التغيير .

أوقفوا يا سادتي هذا الطرح المعوج سياسياً بتقديم سيناريو واحد – أياً كان – متفق عليه من قبل تحالف قوى الحرية و التغيير و الحكومة الانتقالية التي هي حكومة تحالف قوى الحرية و التغيير و لا تدخلوا المواطن في متاهات اقتصادية في هذا الوقت الحرج سياسياً….. إنتبهوا يا سادتي فإن طرح سيناريوهين و في نفس الوقت الترويج الإعلامي لسيناريو وزارة المالية هو فخ سياسي يجب أن لا نقع فيه.