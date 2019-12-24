السلطات تأمر بالقبض على عبد الحي يوسف….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صدر اليوم أمر بالقبض في مواجهة عبد الحي يوسف من نيابة الثراء الحرام على خلفية افادات الرئيس المخلوع عمر البشير أثناء محاكمته مؤخرا.

حيث ذكر أنه دفع لقناة طيبة جزء مقدر من أموال دفعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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