حول لجان الأحياء !.. بقلم زهير السراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* لا اتفق مع الزميلين العزيزين سيف الدولة حمدنا الله والفاتح جبرا على تحول لجان المقاومة في الاحياء الى حزب سياسي لاختلاف طبيعة العمل بين الاثنين، فالحزب السياسي يقوم على التنظيم الهرمى والصراع الحزبي الداخلي الذى غالبا ما يفرز الكثير من الانشقاقات، بالإضافة الى الصراع السياسي مع الاحزاب الاخرى على السلطة، وعدم الاهتمام بالقضايا المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين سواء على المستوى المحلى او العام حسب التجربة السودانية منذ نشأة الاحزاب في منتصف القرن الماضي وحتى اليوم، وهو عيب كبير بالتأكيد!

* بينما نشأت لجان المقاومة في الاحياء على ثقافة العمل الثوري التي لا تحتمل الصراع الداخلي والصراعات السياسية التي يمكن ان تؤثر سلبا على تماسكها الداخلي وحرية حركتها كلما لاح في الافق ما يدعو للحراك الثوري لفرض واقع معين بعقلية ثورية حرة لا تلتزم بأي نوع من القيود، مع الوضع في الاعتبار ان لجان المقاومة تتكون من أفراد قد يكونوا مختلفين في انتمائهم الفكري والسياسي، او منتمين بالفعل لأحزاب قائمة مما يصعب جمعهم وتنظيمهم في حزب واحد يقوم على مبادئ وافكار معينة لا تنقسم مع طبيعة تكوينهم الفكري والسياسي !

* من الأفضل أن تحافظ لجان المقاومة على شكلها الثوري بدون الدخول في تنظيم حزبي يقيد حركتها ويستدعى انتظار القرار من المؤسسات الحزبية، ولقد لاحظنا جميعا خلال الثورة المجيدة كيف كانت لجان المقاومة تتحرك بحرية كبيرة وتتجمع بعفوية وتلقائية بقرار ذاتي انطلاقا من إرادة الفرد ورغبته لتحقيق هدف جماعي مشترك بينه وبين الآخرين بدون وجود قيود تنظيمية بينهم، وهو ما جعل لجان المقاومة متقدمة على الاحزاب خطوات واسعة في الحراك الثوري لإسقاط النظام البائد، ولو كانت مقيدة بتنظيم حزبي وسلسلة من التعليمات الهرمية لما نجحت في قيادة الثورة وتحقيق النجاح الكبير وبلوغ الهدف بروح جماعية منقطعة النظير!

* إذا أخذنا مثالا واحدا فقط لهذا النجاح وهو إقامة المتاريس لاتضح لنا اهمية الفعل العفوي التلقائي الذى قام به شباب الاحياء من تلقاء انفسهم بدون وجود أي شكل تنظيمي يجمع بينهم غير الروح الثورية والهدف المشترك، وهو ما اعطى الثورة بُعدها الجماهيري الكبير وقاد الى النجاح، مع عدم التقليل من اهمية وجود قيادة يثق فيها الجميع، تأخذ قراراتها من الجماهير وليس العكس!

* لا يمنع هذا ان تهتم لجان المقاومة بشؤون الأحياء التي توجد فيها، وتعمل مع السكان على حل المشاكل اليومية، مثل نظافة وانارة الحى والعمل مع جهات الاختصاص لإصلاح اعطال الكهرباء والمياه وشبكة الطرق المحلية وتنظيم دوريات مكافحة اللصوص والرقابة على منافذ توزيع الخبز ..إلخ، وحتى قيام الجمعيات التعاونية المنتجة التي تيسر لمواطني الحى اعباء المعيشة، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد !

* باختصار شديد، تقوم بالدور الذى تقوم به مجالس الاحياء والحكومات المحلية الصغيرة في الدول المتقدمة التي يتركز عملها في نطاق الحى او المنطقة التي توجد بها وتقديم خدمة يومية مفيدة ومستمرة للمواطنين، خاصة مع افتقادنا لمن يقوم بهذا الدور في بلادنا والتشويه المتعمد الذى لحق باللجان الشعبية خلال العهد البائد، ونكون بذلك قد استفدنا بشكل عملي من وجود هذه اللجان والروح الثورية الحماسية التي تتميز بها، وتحويلها الى اداة نافعة لخدمة المجتمع، بدلا من تقييدها في اطار حزبي سياسي تتجاذبه الصراعات والانقسامات والقضايا السياسية بدون ان يقدم شيئا مفيدا للمواطنين، ولا نكسب من ورائه شيئا غير إضافة حزب جديد لا يستطيع احد ان يتنبأ بنجاحه ومستقبله، ويظل الحال السيء كما هو عليه !