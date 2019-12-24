شاهد بالفيديو: النحل يكتسح ملعب لمباراة كرة القدم وتصرف ذكي من اللاعبين..؟!!!

شهاب محمد - الخرطوم - 24 ديسمبر، 2019 الخليج 365: المادة السابقة تعرف على الكثير عن حميدتي من خلال هذا التقرير…. المقالة القادمة ألم يئن لهذا الجهاز أن يترجل!!.. بقلم عثمان ميرغني

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