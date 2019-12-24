طالب يقتل صديقه بطعنة قاتلة بسكين لهذا السبب بالكلاكلة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اقدم طالب على قتل آخر في مشاجرة وقعت بينهما بضاحية الكلاكلة جنوب الخرطوم .. ونقل مصدر صحفي ان الطالب تمكن من تسديد طعنة قاتلة بسكين للضحية مما أدت إلى وفاته فى الحال وتمكنت الشرطة من القبض عليه وضط أداة الجريمة بحوزته .. وبالتحري معه أقر بالجريمة وقد أتخذت الشرطة كافة الإجراءات الفنية اللازمة، وتم تحويل الجثة للمشرحة فيما تواصل الشرطة التحري معه لتقديمه للمحاكمة. المادة السابقة نداء لوزير الصحة.. بقلم بابكر سلك المقالة القادمة تعرف على الكثير عن حميدتي من خلال هذا التقرير….

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