نداء لوزير الصحة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*زمان قالوا العدس عنوان الفلس

*وتعبير عن الحال الشلش

*وكان العدس محورا لوجبات معسكرات العسس

*الآن اصحي العدس حدث

*سيد سادة الاطعمة لاعتي الاسرة (العفيفة)

*تضرب عدس لازم تتناول مسهل للهضم لانه دسم علي معدة لم تتعود علي اطعمة دسمة مثل العدس في السنوات الاخيرة

*والبجيب العدس ولدا كلس

*المهم

*الملاحظ ان غالبية سكان العاصمة هذه الايام يعانون من بطونهم التي لصقت علي ظهورهم

*آلام واسهالات بعضها هوائي يعبر عن خلو المنطقة من المأكولات

*وبعضها مائي مصحوب بوجعة شديدة اسفل الصرة

*حمي خفيفه تصاحب الاعراض مع صداع مجامل خوفا من اللوم

*البعض يرد ذلك للملاريا وقد تكون خبيثة

*والبعض يردها للتايفويد

*وآخرون يقولون انها جرثومة المعدة التي اضحت اكثر من الباعوض عندنا

*ولكني اردها ياسعادة وزير الصحة للوسخ والاهمال البيئي وتلوث مياه الشرب

*الحقونا قبل تفقدونا

*البيت مابنقعد والبامبرز بتاع الكبار القطعة بي سبعين والبطن مابتنستر

*الحقوووووونا

*وفعلوا الثورة داخليا للمواطن

*امن ورقابة وتطوير للخدمات

*دايرين نحس انو في حمدوك اقصد حكومة

*اها

*اكتب قبل لقاء الزناطير بشفوت الفاشر

*جابوها هنا

*وبدون جمهور

*لو الحكم فلان يبقي الغمت في الضلمة وارد

*ايها الناس

*برا محترفين برا لمة مع الدولار ده

*الشاطر بصنع من الفسيخ شربات

*نركز علي المواهب المحلية لسد الثغرات الآنية وتأهيل نجوم وفقا للخطة المستقبلية

*فكونا من جابوا لينا وجابوا لينا وقصص هدوم العيد الوهمية

*ايها الناس

*احر التعازي للحبيب ابوسفيان المريخي الغيور والمترجم المتطوع والاداري الخفي وصاحب القدح المعلي في حل مشكلة غرزة

*احر التعازي له في فقده الجلل لشقيقة الذي نسأل الله ان يكرم نزله

*ايها الناس

*سوء حال ارضية ملعب المريخ جعل المريخ متسولا للملاعب للتمارين وغريبا علي مباريات ارضه

*البصري مدير الاستاد نفخ جضومو ووعدنا خيرا

*فرأينا جعجعة ولم نر طحينا

*نأمل ان تثمر الجعجعة يابصري

*واذا غلبكم اجروا الملعب لود الخير يعملوا موقف قلابات

*اخير من قعاد ساي

*اهو استثمار برضو

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*ولايتك بي ضبابينا

*وانتوا في مكاتبكم صابينا

*عارف كدة؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال اجمل لوحة تعبر عن جوع المواطن رسمها مسطول جاب فيها مواطف حفيان وضعييييف وعريان مقبل كدة ورسم ليهو بيت عنكبوت اسفل الظهر

والي لقاء

سلك