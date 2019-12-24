أتركوا التشاؤم ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• واصل الهلال تقديم مستويات باهتة في الممتاز.

• الفريق قدم مستوى مميز في الجزء الاول فقط في مباراة مريخ الفاشر.

• بعد ذلك شهد المستوى تراجع كبير.

• نعم حقق الهلال المهم .. بالفوز على منافسه بثلاثية نظيفة.

• إلا ان الجمهور كان يأمل في تقديم عرض أفضل ليطمئن من خلاله على الهلال قبل السفر الي تونس.

• ويعود من معقل النجم الساحلي بنتيجة ايجابية .. تساهم في ارتفاع أسهم الأزرق في الترقي لدور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.

• وبالعودة الي مجريات لقاء الأمس .. رغم إخفاق الفريق في تقديم المطلوب .. واصل نجم الفريق المجتهد أطهر الطاهر تقديم مستوى مميز وهوايته في زيارة شباك الخصوم.

• سجل هدفا عالميا وبطريقته الخاصة .. ويستحق هذا اللاعب حافز خاص من مجلس الادارة للإجادة وثبات في المستوى الفني.

• الأوغندي جمال سالم كان يقظاً وقلل من ارتكاب الأخطاء القاتلة .. وزاد على ذلك بالتصدي لركلة جزاء احتسبت للضيوف في الشوط الثاني.

• جماهير الهلال في انتظار تألقه في مباراة النجم الساحلي بملعب سوسة .. وحماية شباكه في اللقاء المرتقب.

• غير هذه الايجابيات في لقاء الامس لم نحسب على الازرق المزيد.

• رغم الآداء السلبي .. يجب أن نترك التشاؤم وانتظار عودة الهلال بنتيجة ايجابية من تونس.

• لأن (كبير البلد) عود الجميع على قهر الظروف وتحقيق المستحيل في أصعب الأوقات.

• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.