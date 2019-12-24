أتركوا التشاؤم ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• واصل الهلال تقديم مستويات باهتة في الممتاز.
• الفريق قدم مستوى مميز في الجزء الاول فقط في مباراة مريخ الفاشر.
• بعد ذلك شهد المستوى تراجع كبير.
• نعم حقق الهلال المهم .. بالفوز على منافسه بثلاثية نظيفة.
• إلا ان الجمهور كان يأمل في تقديم عرض أفضل ليطمئن من خلاله على الهلال قبل السفر الي تونس.
• ويعود من معقل النجم الساحلي بنتيجة ايجابية .. تساهم في ارتفاع أسهم الأزرق في الترقي لدور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.
• وبالعودة الي مجريات لقاء الأمس .. رغم إخفاق الفريق في تقديم المطلوب .. واصل نجم الفريق المجتهد أطهر الطاهر تقديم مستوى مميز وهوايته في زيارة شباك الخصوم.
• سجل هدفا عالميا وبطريقته الخاصة .. ويستحق هذا اللاعب حافز خاص من مجلس الادارة للإجادة وثبات في المستوى الفني.
• الأوغندي جمال سالم كان يقظاً وقلل من ارتكاب الأخطاء القاتلة .. وزاد على ذلك بالتصدي لركلة جزاء احتسبت للضيوف في الشوط الثاني.
• جماهير الهلال في انتظار تألقه في مباراة النجم الساحلي بملعب سوسة .. وحماية شباكه في اللقاء المرتقب.
• غير هذه الايجابيات في لقاء الامس لم نحسب على الازرق المزيد.
• رغم الآداء السلبي .. يجب أن نترك التشاؤم وانتظار عودة الهلال بنتيجة ايجابية من تونس.
• لأن (كبير البلد) عود الجميع على قهر الظروف وتحقيق المستحيل في أصعب الأوقات.
• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.
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