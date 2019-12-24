محاولة إختطاف نجل وكيل نيابة الثراء الحرام بالمعمورة…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرّض نجل وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه مولانا محمد الحسن عبد الله لمحاولة اختطاف من أمام منظله بضاحية المعمورة بالخرطوم.

وكشفت صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الثلاثاء” بحسب مصادرها أنّ تفاصيل الحادثة تعود إلى أنّ وكيل نيابة الثراء الحرام وأثناء تواجده في اجتماع بنيابة مكافحة الثراء الحرام أبلغته والدة الطفل باختفاء ابنه حسن البالغ من العمر عشر سنوات مما دفعه إلى فتح بلاغٍ بقسم الجريف غرب الحارة84.

وقالت الصحيفة إنّ أسرة الطفل قامت بالبحث عن ابنها بالمستشفيات وأقسام الشرطة، وتفاجأت بعد منتصف الليل السبت بإحضاره إلى المنزل من قبل شرطي الذي أدلى بإفادته أمام شرطة الجريف غرب.

وذكر الشرطي بحسب الصحيفة أنّ وجد الطفل هائمًا على وجهه في شارع الستين.

وأضافت” بحسب إفادات الطفل فإنّ عربة أكسن اعترضت طريقه وحاول ثلاثة من الرجال كانوا بداخلها اختطافه إلاّ أنّه تمكّن من الفرار ناحية شارع الستين”.