شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اودي حادث مروى بحياة شخصان فيما أصيب ٢٢ آخرين في انقلاب بص سياحي بطريق الصادرات بالقرب من منطقة المويلح غرب امدرمان .. وبحسب مصادر صحفية ان الحادث وقع نتيجة تخطئ البص القادم من كادوقلي الي الخرطوم واصطدامه بعربة “شاحنة قلاب” .. وأوضح المصدر فور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة التي سارعت باسعاف المصابين الي المستشفى والمتوفين الي المشرحة فيما باشرت الشرطة إجراءاتها القانونية حيال الحادث. المادة السابقة الهلال يعبر السلاطين ويتصدر.. بقلم رمضان احمد السيد المقالة القادمة محاولة إختطاف نجل وكيل نيابة الثراء الحرام بالمعمورة…..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 24 شخصاً في حادث مروري مؤلم بطريق الصادرات…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.