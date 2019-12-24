الهلال يعبر السلاطين ويتصدر.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ ثلاثية نارية للفرقة الزرقاء تسعد الأنصار

▪︎ اطهر يفتتح التسجيل وبشة العائد يؤمن النتيجة والضي يحسم الجولة

▪︎ بداية موفقة للمدرب حمادة صدقي في أولى المواجهات

▪︎ تحسن في مستوى الهلال مع بعض الملاحظات

▪︎ السلاطين لعب مباراة عنيفة وهدد نجوم الهلال الافريقي

▪︎ الضربات تتوالى على النجم بفقد محترفه الفنزويلي امام الهلال ،،

▪︎ مفاجأة النجم الغاني المرشح للهلال جونيور اوسو يلعب مدافعا وليس مهاجم ،،

▪︎ الاهلي يعبر الاتحاد السكندري برباعية ويتصدر

▪︎ الاصابات تقلق الهلال قبل مواجهة النجم الساحلي

▪︎ الكاردينال يصل الخرطوم ويفتح ملف الانتقالات والمحترفين

▪︎ ويحسم أزمة حوافز مباراة بلاتنيوم الزيمبابوي ،،،

▪︎ الهلال يرتاح اليوم ويطير فجر غد الاربعاء لتونس

▪︎ من احق بجائزة افضل لاعب افريقي ،،،!؟

▪︎ الشباب السعودي يمطر شباك الشرطة العراقي بنصف دستة من الأهداف

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# حسم الهلال مباراته الدورية المهمة قبل التوجه الى تونس في مواجهة مريخ السلاطين بربع دستة من الأهداف ، ثلاثية نارية أبطالها اطهر الطاهر وبشة في الشوط الاول ، والضي مع بدايات الشوط الثاني ، دون مقابل للسلاطين والذي أهدر ركلة جزاء،،

حسنا والهلال يقدم هدية نعتبره لجماهيره وهي بعيدة عن الملعب بسب الحرمان حيث أسعدها النصر مثيرا وكانت ردود الأفعال إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من القروبات

بل ان الملاحظة الكبرى صعود الهلال لقمة الدوري بي الصدارة بفارق الأهداف عن المريخ والذي له مباراة بالأربعاء امام المريخ وبعدها اخيرة امام هلال الابيض بالأبيض الثلاثين من هذا الشهر ، وقد تلاحظ انزواء معظم المريخاب عن الصفحات الاجتماعية وعدم التعليق على صدارة الهلال الا ما ندر ،،

اعتقد ان البداية موفقة للمدرب جامدة صدقي وهو يفوز بثلاثية نظيفة وامام فريق منافس بعد ان كان الهلال يفقد النقاط امام فرق الذيلية ، نقول مبروك للمدرب تجاوز المطب الاول بصرف النظر عن المستوى والأداء والذي سنتحدث عنه ،،

الهدف المبكر للهلال في الدقيقة العاشرة من قذيفة مهند الطاهر الذي سرق اللاب وتقدم عند الهجمة وهي ميزة زيادة عدد اللاعبين والتفرق على دفاعات الخصم وكيف كسر حدة التكتل وهكذا ،،

هدف اطهر من هجمة منظمة من الجهة اليسرى وصلت الكرة للمهاجم وليد الشعلة ونقلها عرضية لمهند الطاهر الخالي من الرقابة استلم وجهز وفكر وقرر وهدف بكل قوة في الشباك ،،

هدف من شاكلة اهداف اطهر الطاهر في الفترة الاخيرة فتح نفوس لاعبي الهلال وشهيتهم للمباراة ،،

ودانت السيطرة وتفوق وسط الهلال المكون من الشغيل ودراج وسليم و بشة ،،

ولعب الدفاع مرتاحا طيلة البدايات او ربع الساعة الاولى والمكون من جمال في المرمى وأمامه الأطراف اطهر وفارس وقلبي الدفاع واللذان فصل المدرب مشاركتهما معا وابعد السمؤال وهما عمار الدمازين وعبداللطيف بويا القائد ،،

في المقدمة الهجومية وليد الشعلة والضي،،

الهدف الهلالي الثاني سجله بشة مستفيدا من كرة وليد الشعلة الساقطة من الدفاع لملمها وهياها بشة لنفسه وسددها بشماله في المرمى فشلت معها مل محاولات الحارس وكانت هدفا ثانيا في الدقيقة العاشرة اسعد الاهلة كثيراً وآمن الفوز او الهدف المبكر وكانت السيطرة والأداء بهدوء

وحتى من خلال الهجمات او الكرات المرتدة للسلاطين كانت تنتهي عند دفاع الهلال ولم يتعرض الحارس جمال سالم خلال هذا الشوط لأي تجربة كبيرة او خطيرة ،،

في الشوط الثاني واصل الهلال بنفس التشكيلة ما عدا ابعاد المدافع عمار الدمازين والذي تأثر بإصابة في وجهه براسية من مهاجم السلاطين والذي امتاز اداء فريقه بالعنف الشديد وتعرض ايضا تطهر لإصابة ولكنه تحامل على نفسه وكمل وكذلك إصابة بشة الصغير في اخر دقيقة وخروجه ليكمل العال المباراة بعشرة لاعبين بعد اكتمال التبديلات الثلاثة ،،

السمؤال كان قد لعب بديلا للدمازين وأدى مباراة كبيرة مع بويا واطهر ، ما عدا فارس والذي لعب بثقة زائدة باستمرار ولم يكن له دور في دعم الهجوم ،،

من صناعة بشة عاد الضي مع بدايات الشوط الثاني وسجل الهدف الثالث الذي حسم المباراة

وكان اداء الهلال بعدها استعراضيا وبحذر شديد خرفا من الاصابات قبل مباراة الفريق القادمة امام النجم الساحلي ،،

تبديلات الهلال قضت بخروج الضي ودخول موفق صديق ثم دخول ولاء الدين بديلا لسليم ،،

نتيجة للثقة والتكاسل في ابعاد الكرة واللعب بعدم مسئولية ونتيجة ضغط هجوم السلاطين ارتكب فارس ركلة جزاء لا مبرر لها ولكن في النهاية تصدى لها جمال سالم وأبعدها من مهاجم السلاطين سيف الدمازين،،

نعم تحسن اداء الهلال ولكن في فترات كثيرة عادت الخرمجة واكثر السلبيات تمثلت في التمريرات الخاطئة ،ً،وكذلك تباطوء الدفاع في التعامل مع الكرات وهجمات السلاطين وهذه لو وجدها فريق محترف ونجوم محترفه تعرف كوورة على أصولها لن يسلم الفريق ،،

صحيح ان الشعلة لا يزال بعيدا عن مستواه المعروف خاصة أهدافه ولكن تحركه بالامس وصناعته للأهداف لزملائه وما خلقه من فرص كان يصب من ناحية إيجابية لذلك تمسك به المدرب حتى نهاية المباراة للمزيد من الثقة ،،

النقاط الثلاثة وضعت الهلا في ٣٢ نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن المريخ

المريخ سيواجه الشرطة القضارف غد الاربعاء وبعدها يلعب مع هلال الابيض بالأبيض ، بينما تتبقى للهلال مباراة واحدة مع هلال الفاشر وبعدها تترقب الفرق مباريات الدورة الثانية وتقريبا نفس برنامج الدورة الاولى مع وضع تواريخ المباريات بان تمرن جولات إياب هذه المرة ،،

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لحن الختام

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# من خلال مباراة الامس وضح بعض الإصلاحات التى تمت في الاستاد ، الجوهرة الزرقاء ، ما هو غير منظور تهيئة الكافتيريلت في اربع مواقع وتجهيزها على أحدث مستوى وكذلك لوحظ مقاعد للمصورين خلف المرميين وبجوار السور ،،

الان وصل رئيس النادي الكاردينال للبلاد وسيتولى اهم الملفات التسجيلات والمحترفين

وسيقف على اخر الاستعدادات قبل السفر الى تونس

وفي الأخبار انه وعد من خلال زيارته للفريق الاخيرة بالقاهرة ان يحسم امر حوافز مباراة بلاتنيوم والتى استلمها اللاعبون ناقصة ويقال انها واحد من أسباب استقالة رئيس القطاع الرياضي والتى لا ذنب له فيها ،،

ربما يحسم الكاردينال ملف مساعد المدرب وبرز ترشيح لمدير الكرة السادة بان يتولى المهمة خاصة وانه بجانب رخصة التدريب التى يحملها واللعب للهلال فانه كان مساعدا لمدرب المنتخب الوطني قسنطين في احدى الفترات وخاض معه مباريات كثيرة ،،

ومن المرشحين لدائرة الكرة خالد النقر والقطاع الرياضي عقاد عبدالغني والذي كان قد رفض كعضو مجلس بديلا للمدثر ،،

اعتقد اهم ملفات رئيس الهلال النجوم مطلقي السراح ، لابد من الحسم ، فاللاعبين بعد مباراة النجم سيكونون بره الشبكة الهلالية ،،

# الاصابات وسط لاعبي الهلال وبرغم انها خفيفة الا انها تسبب قلقا شديدا خاصة وقلة اللاعبين بالكشف الافريقي ٢٢ لاعبا من بينهم ثلاث حراس مرمى ولاعب لم يشارك محلياً فكيف نريده افريقيا المهاجم إسكندر ً،ومعنى هذا ان بقية اللاعبين ال ١٨ سيكونون في كشف المباراة ما عدا لاعبان مع حارس سيكونان خارج الكشف وغالبا من اللذين لم يشاركوا في مباراة الامس وهم نزار وابوعاقلة والثعلب ومؤمن ،،

نتمنى ان تكون إصابات الدمازين واطهر وبشة خفيفة ،،،

# والحديث عن الاصابات يقودنا للنجم الساحلي والذي تعرض لضربة جديدة ومحترفه الفنزويلي جونزاليز يتعرض للإصابة في المباراة التى خسرها الفريق امس الاول امام نجم الملتوي بهدف وتأكد عدم مشاركته في لقاء الهلال ووضعه تحت العلاج ليلحق بلقاء الإياب في امدرمان ،،

# عبر الاهلي القاهري فريق الاتحاد السكندري وصيف المنافسة المحلية وذلك برباعية نظيفة ليؤكد جاهزيته واكتمال صفوفه قبل المواجهات الافريقية ولقائه القادم مع بلاتنيوم الزيمبابوي رايح جاي من خلال الجولتين القادمتين

الاهلي بنفس رصيد الهلال ثلاث نقاط من فوز وخسارة ،،،

# بعد فوزه الرباعي على السلاطين يرتاح الهلال اليوم ويتوجه فجر الغد بالمصرية الى تونس ،،رحلة موفقة بإذن الله ،،

# في الأخبار ان النجم الغاني جوزيف اوسو بمباه والمرشح للهلال يلعب في خط الدفاع وليس مهاجما ،، وربما يكون ناديه قد ولفت في الفترة الاخيرة في خط الهجوم والله اعلم ،،،

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الحالة

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# حدد الكاف قوائمه المختصرة لجوائز الموسم ٢٠١٩

على مستوى التدريب قد تذهب الجائزة لمدرب منتخب الجزائر صاحب لقب ابطال امم افريقيا الجزائري بن ماضي ،ولن يكون هناك منافس رغم وجود مدرب السنغال صاحب المركز الثاني في البطولة او مدرب الترجي صاحب لقب الابطال والذي اثار جدلا كبيرا مع الوداد المغربي ،،

بالنسبة لجائزة افضل لاعب فالصراع من المفترض ان يكون على أشده بين الثلاثي محمد صلاح و ماني ، ورياض محرز ،،

فرصة صلاح وماني قد تكون الاكبر على أساس لقب ابطال اوربا والسوبر الأوربي وكأس الاندية العالمية مع ليفربول

ويضاف لماني نجم السنغال وصافة امم افريقيا،،

ومحرز له لقب ابطال امم افريقيا فقط بطولة الممتاز الانجليزي مع مانشيستر سيتي ،،

قد تذهب الجائزة للمصري صلاح الذي اختير افضل لاعب في كاس الاندية العالمية الاخيرة

والجماهيرية الكبيرة والإعلام والتسويق قد يكون له دوره في فوزه بالحائزة على الاقل على منافسه وزميله في ليفربول ماني ،،حدد لموعد الاحتفال في الغردقة المصرية السابع من يناير القادم ،،

# فاز الشباب السعودي على الشرطة العراقي بنصف دستة من الاهداف لحجز مقعده مبكرا في نصف النهائي قبل جولة الاياب…

مولد وسيده غائب..