وزير الخارجية الإيطالي يعلن “مهمة أوروبية إلى ليبيا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في ليبيا هو تكرار نمط مشابه للنمط السائد في سوريا.

وأضاف دي مايو، خلال تصريحات له في لبنان، أن “الوضع في ليبيا أصبح يشبه الوضع في سوريا، إذ نشهد حربا أخرى بالوكالة تقلقنا”، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية “اكي”.

وتابع “نحن نعمل بلا كلل، تواصلت في الساعات القليلة الماضية مع كل وزراء الخارجية المهتمين بهذه الأزمة، الوزراء الأوروبيون وغيرهم”.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، عن تحضيرات لـ”مهمة أوروبية إلى ليبيا” بقيادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل، صحبة وزراء خارجية دول أوروبية.

وأوضح “علاوة على ذلك، نحن نعمل على مؤتمر برلين، نستمع إلى كل البلدان التي يمكن أن يكون لديها تأثير على الأطراف الليبية لتسمية أعضاء لجنة ما يسمى المؤتمر الليبي-الليبي، وهي مرحلة تسبق مؤتمر برلين، الذي ستنظمه ألمانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة”.