أمريكا توجه دعوة عاجلة إلى الأطراف الليبية بوقف التصعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، التزامها بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها مطالبة أطراف الأزمة الليبية وقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “حان الوقت للقيادة الليبية الشجاعة حماية الاستقلال، بدلا من فتح الأبواب للاستغلال الأجنبي”.

​وشهدت الأوضاع في ليبيا تطورات متصاعدة في الآونة الأخيرة بعد إعلان حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج توقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع تركيا، وهي الاتفاقية التي ترفضها مصر واليونان إضافة إلى عدد من الدول. المادة السابقة جون بولتون يفتح النار على ترامب ويحذر من خطر كوريا الشمالية “الوشيك” المقالة القادمة “بلد عظيم وكبير”… تصريحات إيرانية هادفة بشأن “بلد عظيم وكبير”… تصريحات إيرانية هادفة بشأن السعودية

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