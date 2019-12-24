القضائية تتعهد بتدريب قضاة من دولة نيجيريا

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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بحثت مولانا نعمات عبد الله محمد خير، رئيس القضاء، بمكتبها أمس (الإثنين) مع الوفد القضائي النيجيري الزائر للبلاد برئاسة إبراهيم إمام رفاعي سبل دعم وتعزيز التعاون القضائي بين السودان ونيجيريا.
وأشار رئيس الوفد إلى متانة العلاقات بين البلدين كشفاً عن مكونات السُلطة القضائية بنيجيريا ووقف على تجربة القضاء السوداني خاصة فيما يتعلق بالقضايا الشرعية كما وقف أيضاً على تاريخ السُلطة القضائية مبيناً وجود تشابه بين القوانين
السودانية والنيجيرية والنظام القضائي بين البلدين وأن ذلك يتيح للقضاء السوداني فرص العمل في نيجيريا والعكس كذلك ودعا الوفد رئيس القضاء لإتاحة الفرصة لتدريب القضاة النيجيريين بالسودان، كما عبر عن سعادته بالزيارة وشكر رئيس القضاء ونقل لها تحايا وتهاني رئيس القضاء النيجيري لنظيرته بالسودان والعمل من أجل خدمة العدالة.
في ذات الاتجاه رحبت مولانا نعمات بالوفد النيجيري ووعدت بزيارة مماثلة إلى نيجيريا، وقدمت نبذة عن تاريخ السُلطة القضائية السودانية وتدرجات المحاكم المختلفة، وبحسب صحيفة آخر لحظة أكدت استعداد السُلطة القضائية لإتاحة الفرص التدريبية للقضاة النيجيريين ودعت لضرورة التعاون لترقية العمل القضائي بالبلدين.
في سياق متصل سيقوم الوفد بزيارة عدد من المحاكم للإطلاع على سير العمل القضائي وإجراءات التقاضي بالمحاكم السودانية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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