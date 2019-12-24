اتجاه لإنقاذ المحاصيل المهددة بالعطش في الجزيرة

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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أكد والي ولاية الجزيرة المكلف، اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير خلال لقائه أمس، أعضاء اللجنة الزراعية لمكاتب ري ود الفضل وحداف بالقسم الشرقي بمشروع الجزيرة، حرصه على معالجة كافة القضايا التي تعترض الأداء الزراعي بالولاية.
وتعهد الوالي بإحكام التنسيق مع إدارة مشروع الجزيرة ووكالة الري لإنقاذ المحاصيل المهددة بالعطش، وقطع بأن وجود أهالي المنطقة في اللجان سيسهم في الوصول لنتائج علمية وحقيقية وتوضيح مواضع الخلل الحقيقي. من جانبه كشف
رئيس الوفد أن جملة مساحة المشروع (45) ألف فدان، ولفت للتدمير الذي تعرض له في البنى التحتية، مشيداً بوقوف الوالي ومساندته ووعده بالجلوس مع الأطراف كافة وتعهده بالعمل على تحديث وتطهير قنوات الري.
وبحسب صحيفة آخر لحظة دعا أعضاء الوفد لتغيير المنظومتين الإدارية والري.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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