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اتهامات لأعضاء بالسيادي بعرقلة المفاوضات

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yassir 0 تبليغ

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التاريخ: 24-ديسمبر-2019

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اتهامات لأعضاء بالسيادي بعرقلة المفاوضات

 

أمهلت الوساطة من دولة جنوب السودان ممثلي شرق السودان، ثلاثة أسابيع لعقد مؤتمر داخلي لحسم خلافاتهم ومن ثم العودة لمنبر جوبا لاستئناف التفاوض في مسار الشرق، وأعلن رئيس الوساطة مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون

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الأمنية توت قلواك، رفع التفاوض حول مسار الشرق بعد افتتاحه أمس، وذلك لإتاحة الفرصة لمكونات الشرق لعقد مؤتمر داخلي في غضون ثلاثة أسابيع لحسم خلافاتهم حول المسار، واتهم رئيس تحالف أحزاب الشرق د. عبد القادر إبراهيم

أقيراي، أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي لم يُسمهم بالتسبب في عرقلة مسار شرق السودان في المفاوضات الجارية بين الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية، وبحسب صحيفة آخر لحظة قال أقيراي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الإدارة الأهلية بشرق السودان أمس، إن بعضاً من أعضاء السيادي عملوا بشتى السبل على عرقلة التفاوض.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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